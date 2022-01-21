О том, какие проблемы больше всего волнуют жителей Минской области

Источник материала: БелТА

Проблемы разбитых дорог в деревнях и райцентрах, старых труб в многоквартирных домах, земельного спора из-за нарушения границ личных участков и выделения субсидии для строительства жилья... Для одного проблема вроде отсутствия капитального ремонта в жилом доме будет казаться незначительной, в то время как другого она лишает комфорта из-за изношенных труб, протекающей крыши и плесени на стенах. Люди сталкиваются с разными вызовами в своей жизни, порой совершенно не зная, как их разрешить, а порой прилагая для этого массу усилий, но не получая ожидаемого результата. Во многих случаях на помощь населению приходят прямые линии и приемы граждан в разных структурах и на разных уровнях. Как решают наболевшие вопросы жителей Минской области, каких сфер они чаще всего касаются и для какого района какие проблемы характерны, корреспондент БЕЛТА узнал у начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома Оксаны Таранды.

С каждым годом количество обращений граждан увеличивается, меняется лишь популярность способов донесения до властей своих проблем. На сегодняшний день население может отражать свои вопросы, предложения и жалобы путем письменного, электронного и устного обращения. В последние годы количество письменных обращений сокращается, а вот электронных, наоборот, - возрастает. С учетом развития технологий это совершенно закономерно.

В минувшем году в Миноблисполком поступило 6902 обращения от населения, в райисполкомы - 17 655, а в сельисполкомы - 15 471. Председателем облисполкома, его заместителями, управляющим делами и председателем Минского областного Совета депутатов было принято 1053 звонка на прямые телефонные линии.

О проблемах, с которыми жители Минской области обращались на приемы граждан и прямые линии в 2021 году

Чаще всего население столичного региона в 2021 году обращалось на прямые линии и приемы граждан по вопросам содержания жилищного фонда и работы жилищно-коммунального хозяйства - это 40% из всех заявлений. Люди поднимали темы благоустройства и содержания населенных пунктов, ремонта и эксплуатации жилищного фонда, водоснабжения, арендного и социального жилья, отопления. Вместе с этим их значительно меньше стали волновать проблемы уличного освещения, оплаты за коммунальные услуги, улучшения жилищных условий и газоснабжения. Также в обращениях часто мелькали темы землепользования - 13,3%, транспорта, включая ремонт и содержание дорог, - 11,2%, архитектуры и строительства - 9%.

"Анализируя информацию, замечаем, что по некоторым темам количество обращений снизилось, но были и такие, которые сильно волновали людей, как, например, транспортное сообщение между столицей и близлежащими к ней населенными пунктами, когда из-за экономической нецелесообразности ГП "Минсктранс" отменил несколько пригородных маршрутов. Для уменьшения числа таких обращений оператором автоперевозок ГП "Миноблпассажиртранс" оперативно вносились изменения в схемы движения и расписание пригородных маршрутов, проводились конкурсы на замещение свободных мест на маршрутных автоперевозках. Часто также поднимались вопросы водоснабжения, невзирая на то, что в Минской области ежегодно строится достаточно станций обезжелезивания и в принципе уделяется много внимания улучшению качества воды", - рассказала Оксана Таранда.

Вместе с тем, по словам начальника управления, в прошлом году в столичном регионе произошло заметное сокращение числа обращений по вопросам социального блока. А это темы образования, здравоохранения, соцобслуживания, занятости и заработной платы. На их снижение повлиял в том числе ввод в эксплуатацию школ в Столбцах и агрогородке Колодищи Минского района, детского сада-начальной школы в Молодечно, дошкольных учреждений в поселке Дружный Пуховичского района и в том же агрогородке Колодищи. "На протяжении нескольких лет на прямые линии и приемы граждан обращались жители агрогородка Колодищи, которые жаловались на отсутствие детского сада и школы. Это было большой проблемой, и мы все ждали и искренне желали, чтобы она разрешилась. В прошлом году эти два объекта были построены, местные жители удовлетворены", - отметила она.

В 2021 году организациями ЖКХ Минской области, в том числе после обращений граждан в райисполкомы и Миноблисполком, был выполнен ремонт 164 придомовых территорий. И это больше, чем планировалось. После капитального ремонта введено в эксплуатацию 348,6 кв.м общей площади жилых домов, отремонтировано 111 лифтов, построено 58 станций обезжелезивания, заменено 101,7 км сетей водоснабжения и 42,3 км сетей водоотведения. Также произведен ямочный ремонт почти на 80 тыс. кв.м улиц с асфальтным покрытием, заасфальтировано более 457 тыс. кв.м.

Как отметила Оксана Таранда, среди необычных тем, которые поднимали граждане в обращениях в прошлом году, - Всебелорусское народное собрание. В частности, население интересовалось выдвижением кандидатов. Были и такие темы, по которым не поступило в исполнительные органы власти столичного региона ни одного вопроса. Это государственные награды, деятельность политических партий, республиканский бюджет и лицензирование отдельных видов деятельности. Среди трудноразрешимых, но часто поднимаемых вопросов - продажа и приватизация жилья.

Какие проблемы характерны для разных районов столичного региона?

"Из всех обращений, поступающих в органы исполнительной власти столичного региона, порядка 1/3 приходится на жителей Минского района. Он всегда был самым проблемным, поэтому губернатор принял решение в ближайшие годы значительное внимание уделять развитию социально-транспортной инфраструктуры на этой административной территории", - подчеркнула начальник управления.

По ее словам, для Минского района особенно характерны проблемы земельных споров. Объясняется это довольно просто: из-за близкого расположения столицы земля здесь дорогая, на нее всегда претендовало много граждан. Для Борисовского района в последнее время свойственны сложности с водоснабжением, которые касаются как строительства новых сетей, так и отсутствия воды из-за износа скважин. "Прошлым летом поступало много обращений по водоснабжению со всей Минской области, поэтому губернатор поручил провести тематическую прямую линию. Во всем регионе на разных уровнях было принято 124 звонка, проанализировали поступившую информацию и увидели, что, даже несмотря на строительство скважин и станций обезжелезивания, в некоторых населенных пунктах вода лучше не становится. Люди массового говорили, что она все равно имела привкус железа. Причиной этого был изношенный водопровод на многих участках. Над устранением этой проблемы будем работать в наступившем году", - поделилась начальник управления.

Электроснабжение больше всего волновало жителей Дзержинского района. При этом чаще они задавали вопросы не по строительству сетей, а по возможности электрического отопления домов. А вот заявители, проживающие в Смолевичском районе, периодически обращались по вопросам асфальтирования и грейдирования дорог.

Население Логойского и Воложинского районов много раз затрагивало темы транспортного сообщения с Минском. Многие жители работают в столице, поэтому нуждаются в регулярных рейсах. К слову, в некоторых местах проблема общественного транспорта была решена. Например, в том же агрогородке Колодищи, который в этом году обеспечили учреждениями образования, также начали организовывать регулярные перевозки в Минск и обратно. Выполнение утренних рейсов до столицы возобновили в октябре и из агрогородка Усяжа и деревни Тадулино Смолевичского района.

"Решили много проблем, но я хорошо запомнила ситуацию с массовыми обращениями из Борисова по возможности получения субсидии на строительство жилья в ЖСПК. Люди пытались найти решение на разных уровнях, пришли к губернатору, после чего Александр Турчин принял решение обратиться к главе государства. В результате 31 человек получил согласие на выделение субсидии. Для нас их жизненные затруднения стали личной проблемой, хотелось сильно помочь, как и многим другим", - сказала Оксана Таранда.

Вместе с этим начальник управления подчеркнула, что помочь всегда хочется всем, но зачастую решить проблему без материальных вложений сложно. "При принятии решений руководители местных исполнительных органов оценивают возможности в масштабах своих районов. Например, в некоторых деревнях возводить новую систему водоснабжения экономически нецелесообразно, потому что там проживают 10 человек, а затраты огромные. Всегда приходится расставлять приоритеты, куда распределяем бюджет: либо на маршрут полупустого общественного транспорта, либо на ремонт дороги на популярном среди сотен граждан участке. Вместе с этим важно отметить: если сегодня мы отказались устранять проблему, это не значит, что мы о ней забыли. Со временем, решив более актуальные задачи, придем и ликвидируем менее значительные", - отметила она.

К слову, после тысяч решенных проблем в управление по обращениям граждан поступила лишь 31 благодарность.

О том, как правильно заполнять обращение и как часто в Миноблисполкоме проходят приемы граждан

По закону в государственной и частной организации личный прием граждан должен проходить не реже одного раза в месяц. Люди должны обращаться в соответствии с компетенцией. Например, если проблема касается строительства и благоустройства, сначала необходимо попробовать ее решить в ЖКХ; если ремонта и асфальтирования дорог - в ДРСУ и т.д. В случае, когда проблема не находит разрешения в нижестоящих организациях, необходимо обращаться в вышестоящие.

В Миноблисполкоме прямые телефонные линии проходят по субботам, а личные приемы - по средам. В первую среду месяца граждан принимает заместитель председателя облисполкома по экономике Денис Курленко, во вторую - зампред по социально-культурной сфере, образованию, здравоохранению и спорту Иван Маркевич, в третью - первый зампред, курирующий развитие агропромышленного комплекса, Сергей Левкович, в четвертую - зампред по строительству, дорожному комплексу и ЖКХ Александр Кручанов, а в пятую с проблемами можно обратиться к управляющему делами облисполкома Владимиру Гуриновичу. Раз в месяц также прием граждан проводит председатель Миноблисполкома Александр Турчин, к нему попадают те граждане, которые не смогли решить свои проблемы на уровне заместителей председателя. Запись на прием к губернатору осуществляется посредством письменного обращения.

"Понятно, что все люди хотят попасть именно к председателю, считая, что только он сможет решить их проблему, но это далеко не так. Большое количество вопросов решается на более низких уровнях. Тем более бывают и случаи, когда люди и вовсе пытаются устранить через нас проблемы, которые не находятся в компетенции Миноблисполкома. Например, порой приходят и говорят, что им не продлили контракт на рабочем месте, но решение данного вопроса не находится в нашем поле. В таких случаях надо обращаться в комиссию по трудовым спорам, а после - в суд", - поделилась Оксана Таранда.

Начальник управления также рассказала о том, что обязательно должно быть в обращении для его рассмотрения руководителями. И в письменном, и в электронном заявлении необходимо указывать ФИО, домашний или электронный адрес, развернуто суть проблемы с пояснениями, где и как ее пытались решить, оставлять подпись и прикладывать дополнительные документы вроде отказов в решении проблемы в нижестоящих организациях, которые помогут специалистам разобраться в ситуации более детально. "Те обращения, в которых не указан домашний или электронный адрес заявителя, признаются анонимными и ответ человек не получает. Также часто бывает, что люди просто указывают город, где проживают, - этого недостаточно. Иногда встречаемся с непонятным изложением сути проблемы, когда люди пишут, например: "Жалуемся на Минский райисполком". В таком случае совершенно не ясна причина жалобы. Встречали также формулировки: "Я многие годы хочу, чтобы восстановили справедливость, но этого не происходит". Мы тоже хотим, чтобы справедливость восторжествовала, стремимся помочь каждому, но для этого нам нужна четкая информация о сути проблемы", - отметила Оксана Таранда.

Каждое обращение, которое приходит в Миноблисполком, подлежит обработке. Его регистрируют в электронной программе, где указывается вся необходимая информация: дата его регистрации, откуда пришло, вид документа (заявление, предложение и жалоба), содержание и даже количество листов, потому что многие граждане после просят вернуть присланное заявление и документы, которые были к нему прикреплены. Бывает и так, что граждане рассылают по разным структурам одинаковые обращения. Такое признается как дубликат. За прошлый год управление зарегистрировало около 700 таких заявлений-близнецов. После обращение сканируют и отправляют по компетенции на резолюцию заместителю председателя, который назначает ответственного за решение проблемы. После рассмотрения вопроса ответ сканируют и отправляют гражданину по почте или на электронный адрес. При отказе в решении проблемы заявитель имеет право обжаловать ответ в судебном порядке.

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