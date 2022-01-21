Лукашенко: референдум по Конституции может не состояться только в случае войны

Источник материала: ОНТ

Референдум по Конституции в нашей стране может не состояться лишь в одном случае – если начнется война. Об этом 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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