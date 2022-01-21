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Лукашенко: референдум по Конституции может не состояться только в случае войны
Источник материала: ОНТ
Референдум по Конституции в нашей стране может не состояться лишь в одном случае – если начнется война. Об этом 21 января во время
Фото: БЕЛТА
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Референдум по Конституции в нашей стране может не состояться лишь в одном случае – если начнется война. Об этом 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий...
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