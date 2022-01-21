﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: референдум по Конституции может не состояться только в случае войны

21.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: референдум по Конституции может не состояться только в случае войны

Референдум по Конституции в нашей стране может не состояться лишь в одном случае – если начнется война. Об этом 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Референдум по Конституции в нашей стране может не состояться лишь в одном случае – если начнется война. Об этом 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий...
 
Новости дня
Новости разные
 
О том, какие проблемы больше всего волнуют жителей Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by