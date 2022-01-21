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Лукашенко заявил, что не признает никаких транзитов власти, кроме одного – выборы
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко посещает военный аэродром в Лунинце. Во время общения с журналистами Президент Беларуси заявил, что не признает никаких способов транзита власти, кроме одного – выборы,
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Александр Лукашенко посещает военный аэродром в Лунинце. Во время общения с журналистами Президент Беларуси заявил, что не признает никаких способов транзита...
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