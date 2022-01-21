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Лукашенко об отчете ИКАО: лучшим для них решением будет спустить все на тормозах
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время
Белорусский лидер подчеркнул: в ИКАО признали, что со стороны Беларуси не было перехвата самолета Ryanair и принуждения к посадке либо изменению маршрута.
ИКАО несколько дней назад разослала отчет о расследовании экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Отчет предоставлен 193 государствам - членам ИКАО, в том числе 36 странам, избранным в Совет ИКАО. 31 января советом будет рассмотрен доклад и предприняты соответствующие действия, также должен быть рассмотрен запрос Беларуси о законности наложенных на нашу страну санкций.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район прокомментировал отчет ИКАО о расследовании инцидента с экстренной...
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