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Лукашенко об отчете ИКАО: лучшим для них решением будет спустить все на тормозах

21.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко об отчете ИКАО: лучшим для них решением будет спустить все на тормозах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район прокомментировал отчет ИКАО о расследовании инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул: в ИКАО признали, что со стороны Беларуси не было перехвата самолета Ryanair и принуждения к посадке либо изменению маршрута.

ИКАО несколько дней назад разослала отчет о расследовании экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Отчет предоставлен 193 государствам - членам ИКАО, в том числе 36 странам, избранным в Совет ИКАО. 31 января советом будет рассмотрен доклад и предприняты соответствующие действия, также должен быть рассмотрен запрос Беларуси о законности наложенных на нашу страну санкций.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район прокомментировал отчет ИКАО о расследовании инцидента с экстренной...
 
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