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Собаку спасли с помощью сосиски на дроне

21.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаку спасли с помощью сосиски на дроне

В Гэмпшире (Великобритания) с помощью сосиски на дроне спасли жизнь джек-рассел-терьеру по кличке Милли. Питомец незадолго до прилива оказался на илистой отмели и мог утонуть. На историю обращает внимание The Guardian.

Пес заблудился и оказался на илистой отмели. Собака не реагировала на призывы вернуться. 

Живущая неподалеку от пляжа женщина поделилась сосиской, которую спасатели прикрепили на дрон. Подобный ход помог вытащить животное. Отмечается, что питомец мог утонуть, если бы люди не вмешались вовремя.

Позже собака воссоединилась с хозяйкой.

Фото: facebook.com/denmeaddronesar

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В Гэмпшире (Великобритания) с помощью сосиски на дроне спасли жизнь джек-рассел-терьеру по кличке Милли. Питомец незадолго до прилива оказался на илистой отмели и...
 
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