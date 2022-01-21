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Беларусь прощается с видным государственным деятелем Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент

21.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь прощается с видным государственным деятелем Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент

Видный государственный деятель, авторитетный руководитель, опытный хозяйственник и настоящий патриот. Беларусь прощается с Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент. 


Последний руководитель советской Беларуси и первый председатель Палаты представителей. Анатолий Малофеев занимал самые высокие должности в наиболее сложное для страны время. Высокий профессионализм, чувство долга, принципиальность и порядочность. Это те качества, за которые его особенно уважали коллеги и соратники. Анатолий Малофеев не боялся брать на себя ответственность и всегда руководствовался только интересами людей.

Церемония прощания завершается в эти минуты. Анатолия Малофеева похоронят в Минске, на Восточном кладбище. 

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Теги: Минск
 
 
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Видный государственный деятель, авторитетный руководитель, опытный хозяйственник и настоящий патриот. Беларусь прощается с Анатолием Малофеевым. Соболезнование...
 
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