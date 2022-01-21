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Беларусь прощается с видным государственным деятелем Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент
Источник материала: ОНТ
Видный государственный деятель, авторитетный руководитель, опытный хозяйственник и настоящий патриот. Беларусь прощается с Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент.
Последний руководитель советской Беларуси и первый председатель Палаты представителей. Анатолий Малофеев занимал самые высокие должности в наиболее сложное для страны время. Высокий профессионализм, чувство долга, принципиальность и порядочность. Это те качества, за которые его особенно уважали коллеги и соратники. Анатолий Малофеев не боялся брать на себя ответственность и всегда руководствовался только интересами людей.
Церемония прощания завершается в эти минуты. Анатолия Малофеева похоронят в Минске, на Восточном кладбище.
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Беларусь прощается с видным государственным деятелем Анатолием Малофеевым. Соболезнование его родным и близким выразил Президент
Видный государственный деятель, авторитетный руководитель, опытный хозяйственник и настоящий патриот. Беларусь прощается с Анатолием Малофеевым. Соболезнование...
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