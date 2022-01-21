Источник материала: ОНТ

Алексей Протас провел очередной матч в НХЛ за «Вашингтон», но его команда проиграла «Бостону».

Столичный клуб уступил со счетом (3:4), пропустив на последней минуте основного времени. Протас отыграл на площадке почти 13 минут и заработал показатель полезности «+1». В нынешнем сезоне в активе белоруса уже 29 игр в НХЛ и 9 набранных очков.

Отметим, 36-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативный пас. У него уже 56 бомбардирских баллов в сезоне, и это первый показатель в лиге.

Подписывайтесь на нас в Telegram