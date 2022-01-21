Где лучше лечить зубы: в частной или государственной клинике?

Источник материала: ОНТ

Люди делятся на 2 категории: те, кто до ужаса боится лечить зубы, и те, кто засыпает в стоматологическом кресле. Многие все ещё думают, что расслабиться в кабинете врача и получить по-настоящему качественную помощь можно лишь в частной клинике. Возможно, лет 15-20 назад так и было. Но сейчас все изменилось. И государственные районные поликлиники могут дать фору специализированным медицинским центрам.





Любое эффективное лечение начинается с грамотной и полноценной диагностики. Особенно, когда дело касается зубов. Ведь визуальный осмотр пациента – лишь часть картины. А вот о внутренних процессах расскажут современные аппараты – умные, информативные. И, самое главное, доступные и в городской поликлинике.

Павел Парейко, врач-стоматолог-ортодонт 7-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: «В нашей поликлинике можно сделать конусно-лучевую компьютерную топографию. Это современный метод исследования, который позволяет увидеть в объеме».

Безусловно, компьютерная 3D-томография – эффективный метод диагностики для всех сфер стоматологического лечения. Как и телерентгенография, которая позволяет дифференцировать диагноз. Без аппаратных методов исследования не обойдется и ортопедия. А вот дальнейшее лечение вариативно. Ведь главная задача протезирования – это восстановление жевательной функции. Всё остальное – уже эстетика. И итоговый результат зависит от желания пациента и, конечно, его платежеспособности. Городская поликлиника в свою очередь может предложить самые передовые методы. По честным ценам, на порядок ниже частных кабинетов.

Алла Екушенко, врач-стоматолог-ортопед 7-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: «Самая современная на сегодняшний момент – это безметалловая керамика. Это признано во всем мире и у нас непосредственно. Мы можем изменить форму зубов, можем изменить цвет зубов. На основе дисиликата лития, на основе циркония».

Один из современных методов создания безупречной улыбки – имплантация. Хотя некоторые опасения, связанные с мифами о том, приживется ли искусственный корень, все равно остаются.

Алла Екушенко, врач-стоматолог-ортопед 7-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: «Это было раньше, это было давно, на заре имплантологии. Сейчас уже и наука шагнула далеко вперед и по форме имплантатов, по их изготовлению, по материалам. Плюс у нас уже появились доктора, которые уже знают, опытные, могут все это делать грамотно, как надо. И имплантаты очень даже перспективная, очень хорошая вещь для замены отсутствующих зубов».

Что касается ортодонтического лечения, у врачей 7-й городской стоматологической поликлиники целый арсенал инструментов. Исправить прикус, положение зубов, расширить зубной ряд – с этим отлично справляются брекет-системы. Как говорится, на любой вкус и цвет. Для лечения детей и подростков порой требуется изготовление съемных ортодонтических аппаратов. Тогда к работе подключается зубной техник.

Павел Парейко, врач-стоматолог-ортодонт 7-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: «По оттискам и моделям челюстей техник уже делает протез совместно с врачом-ортодонтом».

Как вы уже поняли, далеко ходить не надо. Большая зуботехническая лаборатория, без которой не может обойтись ни ортопедия, ни ортодонтия, располагается здесь же, в поликлинике. Она полностью оснащена для работы со всеми видами керамики. Например, здесь есть современные печи ее спекания и прессования. Одним словом, высокоточное оборудование и профессиональные кадры, которые, как ювелиры, изготавливают дентальные протезы любой сложности.

Алла Екушенко, врач-стоматолог-ортопед 7-й городской стоматологической поликлиники г. Минска: «И именно непосредственно в нашем филиале можно сделать все: от красивой голливудской улыбки и заканчивая съемными протезами, которые, хочу заметить, фиксируются во рту. Хотя это очень сложный процесс, очень сложно добиться этого. Здесь, в государственной клинике, и материалы есть, и оборудование есть. А самое основное – у нас есть люди, которые это могут сделать».

И это, пожалуй, самый важный момент. Ведь современное оборудование – лишь инструмент, а лечат нас люди.

ФОТО: depositphotos.com

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