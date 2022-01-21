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Где лучше лечить зубы: в частной или государственной клинике?
Источник материала: ОНТ
Люди делятся на 2 категории: те, кто до ужаса боится лечить зубы, и те, кто засыпает в стоматологическом кресле. Многие все ещё думают, что расслабиться в кабинете врача и получить по-настоящему качественную помощь можно лишь в частной клинике. Возможно, лет 15-20 назад так и было. Но сейчас все изменилось. И государственные районные поликлиники могут дать фору специализированным медицинским центрам.
Любое эффективное лечение начинается с грамотной и полноценной диагностики. Особенно, когда дело касается зубов. Ведь визуальный осмотр пациента – лишь часть картины. А вот о внутренних процессах расскажут современные аппараты – умные, информативные. И, самое главное, доступные и в городской поликлинике.
Безусловно, компьютерная 3D-томография – эффективный метод диагностики для всех сфер стоматологического лечения. Как и телерентгенография, которая позволяет дифференцировать диагноз. Без аппаратных методов исследования не обойдется и ортопедия. А вот дальнейшее лечение вариативно. Ведь главная задача протезирования – это восстановление жевательной функции. Всё остальное – уже эстетика. И итоговый результат зависит от желания пациента и, конечно, его платежеспособности. Городская поликлиника в свою очередь может предложить самые передовые методы. По честным ценам, на порядок ниже частных кабинетов.
Один из современных методов создания безупречной улыбки – имплантация. Хотя некоторые опасения, связанные с мифами о том, приживется ли искусственный корень, все равно остаются.
Что касается ортодонтического лечения, у врачей 7-й городской стоматологической поликлиники целый арсенал инструментов. Исправить прикус, положение зубов, расширить зубной ряд – с этим отлично справляются брекет-системы. Как говорится, на любой вкус и цвет. Для лечения детей и подростков порой требуется изготовление съемных ортодонтических аппаратов. Тогда к работе подключается зубной техник.
Как вы уже поняли, далеко ходить не надо. Большая зуботехническая лаборатория, без которой не может обойтись ни ортопедия, ни ортодонтия, располагается здесь же, в поликлинике. Она полностью оснащена для работы со всеми видами керамики. Например, здесь есть современные печи ее спекания и прессования. Одним словом, высокоточное оборудование и профессиональные кадры, которые, как ювелиры, изготавливают дентальные протезы любой сложности.
И это, пожалуй, самый важный момент. Ведь современное оборудование – лишь инструмент, а лечат нас люди.
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Люди делятся на 2 категории: те, кто до ужаса боится лечить зубы, и те, кто засыпает в стоматологическом кресле. Многие все ещё думают, что расслабиться в кабинете...
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