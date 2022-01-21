Лукашенко назвал героями сотрудников ИКАО, которые занимались расследованием инцидента с самолетом Ryanair

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси во время общения с журналистами прокомментировал расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Афины-Вильнюс, на борту которого находился Роман Протасевич.





Александр Лукашенко подчеркнул, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, что и подтвердили в ИКАО.

Беларусь будет обращаться в судебные органы, чтобы ущерб не только авиакомпании «Белавиа», но и всей стране от введенных ограничений был возмещен, заверил Президент.

ФОТО: president.gov.by

Подписывайтесь на нас в Telegram