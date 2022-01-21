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Лукашенко назвал героями сотрудников ИКАО, которые занимались расследованием инцидента с самолетом Ryanair
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время общения с журналистами прокомментировал
Александр Лукашенко подчеркнул, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, что и подтвердили в ИКАО.
Беларусь будет обращаться в судебные органы, чтобы ущерб не только авиакомпании «Белавиа», но и всей стране от введенных ограничений был возмещен, заверил Президент.
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Лукашенко назвал героями сотрудников ИКАО, которые занимались расследованием инцидента с самолетом Ryanair
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