Результаты очередного игрового дня на чемпионате Европы по мини-футболу удивили фанатов

Источник материала: ОНТ

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по мини-футболу. Очередной день принес два неожиданных результата.

Сборная Казахстана, которая укомплектована натурализованными бразильцами, не смогла обыграть команду Словении. Более того, футболисты Казахстана еще в первом тайме заработали красную карточку. По ходу матча словенцы трижды вели в счете, но не удержали победу. Матч завершился со счетом (4:4). В еще одном поединке итальянцы не смогли победить сборную Финляндии (3:3).

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