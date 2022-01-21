«Не дай бог это произойдет у нас»: Лукашенко рассказал об уроках событий в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район рассказал, какие уроки следует извлечь из недавних событий в Казахстане. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Белорусский лидер также рассказал , кто стоял за мятежом в Казахстане.

Фото: БЕЛТА

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