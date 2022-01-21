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«Не дай бог это произойдет у нас»: Лукашенко рассказал об уроках событий в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время
Белорусский лидер также
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район рассказал, какие уроки следует извлечь из недавних событий в...
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