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«Не дай бог это произойдет у нас»: Лукашенко рассказал об уроках событий в Казахстане

21.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не дай бог это произойдет у нас»: Лукашенко рассказал об уроках событий в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район рассказал, какие уроки следует извлечь из недавних событий в Казахстане. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

Белорусский лидер также рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января во время рабочего визита в Лунинецкий район рассказал, какие уроки следует извлечь из недавних событий в...
 
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