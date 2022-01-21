Прогноз погоды на выходные 22 и 23 января: морозы усилятся до -24°C!

Источник материала: ОНТ

Во второй половине уходящей недели Беларусь атаковал очередной ненастный циклон из Северной Атлантики по имени «Ида». Увеличился снежный покров, усилился ветер, закружила метель. В субботу характер погоды существенно не изменится, но уже с воскресенья постепенно усилятся морозы.

Завтра погодные условия будет определять тыловая часть циклона с центром над Смоленской областью. В результате продолжит поступать неустойчивый влажный воздух с северо-запада Европы. Он сохранит облачную, ветреную с осадками погоду.

В субботу будет облачно. Временами ожидаются снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность достигнет 90 процентов. Ветер северо-западный, северный порывистый, ночью по западу сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура утром – от -3°C по юго-западу до -8°C мороза по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от -2°C в юго-западных районах до -6°C в северо-восточных. К вечеру – от -4°C мороза по Гродненской и Брестской областям до -9°C по Витебской.

В воскресенье начнет поступать более холодный воздух с северных широт. Ночью -6…-13°C, по северо-востоку до -15°C мороза, днем от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку. Небольшой кратковременный снег. Влажность до 80 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. В ночь на понедельник морозы окрепнут до -11…-18°C, по северо-востоку – до -24°C, по югу немного теплее – до -10°C мороза.

Фото: БЕЛТА

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