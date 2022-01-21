|
Девушка купила лысого кота через популярный интернет-сервис. Но через 2 месяца ее ждал неприятный сюрприз! Посмотрите, что стало с питомцем! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Историю обмана опубликовал
Пользовательница TikTok ksn.andreeva захотела приобрести кота-сфинкса. Покупку девушка сделала через интернет-сервис «Авито», чтобы сэкономить. Но через пару месяцев она поняла, что ее обманули.
У лысого кота появилась шерсть, и он превратился в обычного пушистого питомца. Автор ролика, скорее всего, наткнулась на мошенников, которые побрили котенка ради того, чтобы дороже продать. Девушка все равно оставила питомца себе.
Комментаторов повеселила история с «лысым» котом.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка купила лысого кота через популярный интернет-сервис. Но через 2 месяца ее ждал неприятный сюрприз! Посмотрите, что стало с питомцем! (ВИДЕО)
Историю обмана опубликовал ridus.ru. Пользовательница TikTok ksn.andreeva захотела приобрести кота-сфинкса. Покупку девушка сделала через интернет-сервис «Авито», чтобы...
|
Архив (Разное)