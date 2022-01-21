Девушка купила лысого кота через популярный интернет-сервис. Но через 2 месяца ее ждал неприятный сюрприз! Посмотрите, что стало с питомцем! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Историю обмана опубликовал ridus.ru .

Пользовательница TikTok ksn.andreeva захотела приобрести кота-сфинкса. Покупку девушка сделала через интернет-сервис «Авито», чтобы сэкономить. Но через пару месяцев она поняла, что ее обманули.

У лысого кота появилась шерсть, и он превратился в обычного пушистого питомца. Автор ролика, скорее всего, наткнулась на мошенников, которые побрили котенка ради того, чтобы дороже продать. Девушка все равно оставила питомца себе.





Комментаторов повеселила история с «лысым» котом.

Фото: Pixabay.com

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