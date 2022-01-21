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За что мать убила сына в Новогрудке? В чём причина такой жестокости?

21.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За что мать убила сына в Новогрудке? В чём причина такой жестокости?

От материнской любви до смертельной ненависти ..один удар ножом. Семейная трагедия в Новогрудке. Есть ли поступку матери оправдание? В чём причина такой жестокости? И что может смягчить приговор? Ведь женщине грозит до 15-ти лет лишения свободы.


Покосившийся дом на окраине. Кровля местами прогнила и просела, в окнах вместо стекол – фанера. Во дворе – свежие дрова. Их накануне смерти наколол погибший. 

Сейчас попасть в этот дом можно только с понятыми и санкцией прокурора. Или в присутствии хозяев. Но никого из них нет дома. Один мертв, вторая – заключена под стражу. 

Об этой семье следователи знают не понаслышке. Эпизод ведь далеко не первый. В августе 2020 года она нанесла своему сыну один удар ножом. В результате нанесла ему повреждения, относящиеся к категории легких телесных повреждений. Судом она была признана виновной. В результате чего ей было назначено наказание в виде 30 базовых величин штрафа

В коробках лежат вещдоки по новому делу. Упакованы и опечатаны. Список небольшой: две бутылки из-под спиртного, рюмка, стакан, нож и одежда со следами крови. 

Соседи вспоминают: мать с сыном ни с кем не общались, нигде не работали, вели замкнутый образ жизни. Встречали их только в магазине. Чаще всего нетрезвых. 

С профессиональной точки зрения следователи называют это дело несложным. Но по-человечески – в смятении. Какой срок назначать 70-летней женщине, убившей собственного сына? Ведь страшнее наказания, чем определила она сама – уже не придумаешь. 

 

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От материнской любви до смертельной ненависти ..один удар ножом. Семейная трагедия в Новогрудке. Есть ли поступку матери оправдание? В чём причина такой жестокости?...
 
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