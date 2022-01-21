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«Тайны профессии»: кто управляет дорогами города, светофорами и вашей безопасностью?

21.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тайны профессии»: кто управляет дорогами города, светофорами и вашей безопасностью?

«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Специальный корреспондент программы Валерия Балобина покажет то, что вы еще никогда не видели. Профессии, которые стоят на страже – изнутри. Шаг за шагом приоткрываем секреты, специфику, развенчиваем мифы и доказываем: только люди особой воли, характера и чести каждый день надевают «погоны». И сегодня вместе с вами мы будем «управлять» дорожным движением.

«Тайны профессии» специально для «Тревожной кнопки»:


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«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Специальный корреспондент программы Валерия Балобина покажет то, что вы еще никогда...
 
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