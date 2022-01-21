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Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в храме в честь Всех Святых

21.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в храме в честь Всех Святых

Спасли жизни людей, жертвуя собой. Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в храме в честь Всех Святых.


Сегодня вспомнили имена тех сотрудников, кто ценой собственной жизни с достоинством выполнил свой служебный долг. Каждый из них стал вечным символом беззаветного служения государству и обществу. Помолиться за упокоение душ героев пришли руководство, работники МЧС и семьи погибших.

Участники молебна также спустились в крипту, где хранится капсула с землей с мест гибели и захоронения спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Там они возложили цветы и зажгли свечи.

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Спасли жизни людей, жертвуя собой. Молебен в память о погибших сотрудниках МЧС прошел в храме в честь Всех Святых. Сегодня вспомнили имена тех сотрудников, кто...
 
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