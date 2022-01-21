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Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США по гарантиям безопасности прошла в Швейцарии

21.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США по гарантиям безопасности прошла в Швейцарии

Еще одна встреча по гарантиям безопасности прошла сегодня в Женеве. 


На нейтральной территории Швейцарии встретились министр иностранных дел России и госсекретарь США Энтони Блинкен. На переговоры отводилось полтора часа, но завершились они раньше. По словам российского дипломата, это была промежуточная встреча. Она поможет Вашингтону подготовить ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Восточной Европе. Блинкен, в свою очередь, отметил, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями.

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Еще одна встреча по гарантиям безопасности прошла сегодня в Женеве.  На нейтральной территории Швейцарии встретились министр иностранных дел России и...
 
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