Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США по гарантиям безопасности прошла в Швейцарии

Источник материала: ОНТ

Еще одна встреча по гарантиям безопасности прошла сегодня в Женеве.





На нейтральной территории Швейцарии встретились министр иностранных дел России и госсекретарь США Энтони Блинкен. На переговоры отводилось полтора часа, но завершились они раньше. По словам российского дипломата, это была промежуточная встреча. Она поможет Вашингтону подготовить ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Восточной Европе. Блинкен, в свою очередь, отметил, что удовлетворен состоявшимся обменом мнениями.

Подписывайтесь на нас в Telegram