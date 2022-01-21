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Несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек сосредоточены возле границ Беларуси – Минобороны

21.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек сосредоточены возле границ Беларуси – Минобороны

Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой техники, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Минобороны Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич.

Он отметил, что не реагировать на такие действия в Минобороны не могли.

Фото: скриншот из видео ВоенТВ Беларуси

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Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой...
 
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