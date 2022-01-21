Несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек сосредоточены возле границ Беларуси – Минобороны

Источник материала: ОНТ

Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой техники, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Минобороны Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич.

Он отметил, что не реагировать на такие действия в Минобороны не могли.

Фото: скриншот из видео ВоенТВ Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram