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Несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек сосредоточены возле границ Беларуси – Минобороны
Источник материала: ОНТ
Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой техники,
Он отметил, что не реагировать на такие действия в Минобороны не могли.
Фото: скриншот из видео
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Несколько военных группировок численностью до 30 тыс. человек сосредоточены возле границ Беларуси – Минобороны
Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой...
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