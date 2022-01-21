Девушка нашла способ, как на муже сэкономить семейный бюджет. Но не приведет ли это к разводу? В соцсети возник спор!

Источник материала: ОНТ

Интересную историю, вызвавшую споры в соцсети, опубликовал ridus.ru .

Девушка Карисса Стивенс, пользовательница TikTok, долго терпела каприз мужа – он любит пить бутилированную воду марки Evian, которая считается одной из самых дорогих. Кариссе не нравилось, что из бюджета утекает по 50 долларов в неделю на воду. По ее мнению, вода Evian от обычной фильтрованной ничем не отличается.

И тогда девушка решила провести смелый эксперимент. Она налила фильтрованную воду в бутылки, а затем – в стакан мужу. Разницы он не почувствовал, но сказал, что вкус у воды этой марки совсем другой, и чем чаще он ее пьет, тем больше в этом убеждается. А жена ответила, что в гараже еще есть бутылки – пей побольше.





Ролик набрал более 31 млн просмотров. Мнения пользователей соцсетей в комментариях разделились – одни считают поступок девушки гениальным, другие говорят, что это обман, и из-за такого их брак может развалиться.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram