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Задымление заметили в больнице скорой помощи на Кижеватова в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В больнице скорой медицинской помощи на ул. Кижеватова в Минске читатели заметили задымление по этажам. Сообщают, что на месте находятся около 10 пожарных машин,
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Фото: Telegram-канал
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В больнице скорой медицинской помощи на ул. Кижеватова в Минске читатели заметили задымление по этажам. Сообщают, что на месте находятся около 10 пожарных...
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