Задымление заметили в больнице скорой помощи на Кижеватова в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В больнице скорой медицинской помощи на ул. Кижеватова в Минске читатели заметили задымление по этажам. Сообщают, что на месте находятся около 10 пожарных машин, пишет MINSKNEWS.BY.

Как сообщили в МЧС Беларуси, подразделения выезжали к БСМП. На 10-м этаже тлели окурки, по предварительной информации. Эвакуация не потребовалась, спасатели вернулись в свои подразделения.

Фото: Telegram-канал MINSKNEWS.BY

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