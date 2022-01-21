Народный ГОСТ – новый проект ОНТ. Рассказываем, как турфирма кинула десятки белорусов; какие сосиски не едят даже коты и где находится еще один опасный мост

Источник материала: ОНТ

Как не стать жертвой мошенников, решить коммунальные споры, и о чем молчат производители продуктов? Телеканал ОНТ запускает новый проект «Народный ГОСТ».

Социальное шоу – на злобу дня. В основе – житейские проблемы, журналистские расследования, комментарии опытных экспертов. В каждом выпуске ведущие будут разбираться в коммунальных, социальных и экономических проблемах – на государственном уровне. Программа создается во взаимодействии с Мингорисполкомом, Госконтролем, Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Сегодня в программе расскажем, как десятки белорусов заплатили за путевки и никуда не уехали. В Фаниполе рассыпающийся пешеходный мост над железной дорогой не один год беспокоит местных жителей. Дешево и качественно. Бывает ли такое с сосисками?

Если вы хотите стать героем программы – звоните на горячую линию телеканала ОНТ по номеру 217-04-24.

Смотрите подробнее в видео.





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