|
Народный ГОСТ – новый проект ОНТ. Рассказываем, как турфирма кинула десятки белорусов; какие сосиски не едят даже коты и где находится еще один опасный мост
Источник материала: ОНТ
Как не стать жертвой мошенников, решить коммунальные споры, и о чем молчат производители продуктов? Телеканал ОНТ запускает новый проект «Народный ГОСТ».
Социальное шоу – на злобу дня. В основе – житейские проблемы, журналистские расследования, комментарии опытных экспертов. В каждом выпуске ведущие будут разбираться в коммунальных, социальных и экономических проблемах – на государственном уровне. Программа создается во взаимодействии с Мингорисполкомом, Госконтролем, Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
Сегодня в программе расскажем, как десятки белорусов заплатили за путевки и никуда не уехали. В Фаниполе рассыпающийся пешеходный мост над железной дорогой не один год беспокоит местных жителей. Дешево и качественно. Бывает ли такое с сосисками?
Если вы хотите стать героем программы – звоните на горячую линию телеканала ОНТ по номеру 217-04-24.
Смотрите подробнее в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный ГОСТ – новый проект ОНТ. Рассказываем, как турфирма кинула десятки белорусов; какие сосиски не едят даже коты и где находится еще один опасный мост
Как не стать жертвой мошенников, решить коммунальные споры, и о чем молчат производители продуктов? Телеканал ОНТ запускает новый проект «Народный ГОСТ»....
|
Архив (Разное)