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ЦИК провел первое заседание по подготовке конституционного референдума
Источник материала: ОНТ
Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по подготовке конституционного референдума – он, напомним, пройдет 27 февраля.
В повестке сегодня вопросы организации. В том числе календарный план. До 22 января пройдет выдвижение в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Для работы на референдуме Беларусь пригласит международных наблюдателей.
Вопрос, на который предстоит ответить гражданам нашей страны: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» На изучение итогового проекта время еще есть – чуть больше месяца. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по подготовке конституционного референдума – он, напомним, пройдет 27 февраля. ...
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