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ЦИК провел первое заседание по подготовке конституционного референдума

21.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК провел первое заседание по подготовке конституционного референдума

Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по подготовке конституционного референдума – он, напомним, пройдет 27 февраля.


В повестке сегодня вопросы организации. В том числе календарный план. До 22 января пройдет выдвижение в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования, до 6-го утвердят составы участковых комиссий. Для работы на референдуме Беларусь пригласит международных наблюдателей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов: «Мы принимаем соответствующее постановление. В том числе по приглашению международных наблюдателей. У Беларуси официальные обязательства по приглашению наблюдателей есть только перед странами СНГ. Есть постановление, где это указано. Вели разговор, что будет представительство ШОС, где Беларусь имеет статус наблюдателя. И там будут определенные эксперты». 

Вопрос, на который предстоит ответить гражданам нашей страны: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» На изучение итогового проекта время еще есть – чуть больше месяца. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по подготовке конституционного референдума – он, напомним, пройдет 27 февраля. ...
 
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