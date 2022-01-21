Джо Байдена снова высмеяли за забывчивость: он перепутал, с кем из руководства Финляндии созвонился накануне

Источник материала: ОНТ

Звонок в Хельсинки, который стал очередным поводом для хейта. Президент США Джо Байден забыл, с кем из руководства Финляндии провел телефонные переговоры.

На очередной конфуз американского президента уже после его пресс-конференции обратили внимание местные журналисты. Глава Белого Дома заявил, что обсудил с финским премьером вопрос о расширении НАТО. Ранее пресс-служба Джо Байдена сообщала о таком разговоре, однако не с премьер-министром, а с президентом. Такую же информацию опубликовали и финские СМИ.

Напомним, забывчивость американского лидера уже никого не удивляет. Ранее он неоднократно путал политиков, страны и даже год, в котором живет.

Фото: depositphotos.com

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