﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джо Байдена снова высмеяли за забывчивость: он перепутал, с кем из руководства Финляндии созвонился накануне

21.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Джо Байдена снова высмеяли за забывчивость: он перепутал, с кем из руководства Финляндии созвонился накануне

Звонок в Хельсинки, который стал очередным поводом для хейта. Президент США Джо Байден забыл, с кем из руководства Финляндии провел телефонные переговоры.

На очередной конфуз американского президента уже после его пресс-конференции обратили внимание местные журналисты. Глава Белого Дома заявил, что обсудил с финским премьером вопрос о расширении НАТО. Ранее пресс-служба Джо Байдена сообщала о таком разговоре, однако не с премьер-министром, а с президентом. Такую же информацию опубликовали и финские СМИ. 

Напомним, забывчивость американского лидера уже никого не удивляет. Ранее он неоднократно путал политиков, страны и даже год, в котором живет.  

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звонок в Хельсинки, который стал очередным поводом для хейта. Президент США Джо Байден забыл, с кем из руководства Финляндии провел телефонные переговоры. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США по гарантиям безопасности прошла в Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by