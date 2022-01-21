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В ЖКХ Минска объяснили, почему оплата за отопление резко выросла в декабре

21.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЖКХ Минска объяснили, почему оплата за отопление резко выросла в декабре

В отделе энергетики ГО «Минское городское жилищное хозяйство» объяснили БЕЛТА, почему многие минчане увидели в жировках за декабрь 2021 года значительный рост оплаты за отопление в сравнении с ноябрем.

Причина в том, что расход тепловой энергии на отопление в декабре увеличился для минчан по сравнению с ноябрем на 53%.

Порядок расчетов за ЖКУ определен специальным положением, которое утверждено постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года № 571.

В МАРТ уточнили, что роста тарифов за истекший период не было. Повышение тарифов на теплоснабжение будет только в июне 2022 года на 8,8%. Соответственно, все дело в количестве тепла, потребленного в декабре.

На основании показаний групповых приборов учета теплоэнергии производится расчет за теплопотребление всего жилого дома с теплоснабжающей организацией. Он фиксирует, сколько тепла затрачено на обогрев квартир и мест общего пользования. Далее в зависимости от площади занимаемого жилого помещения общее число гигакалорий распределяется пропорционально между собственниками жилых домов.

В абсолютных цифрах расход тепловой энергии на отопление составил 673 тыс. Гкал в декабре, 438 тыс. Гкал – в ноябре.

Фото: архив БЕЛТА


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В отделе энергетики ГО «Минское городское жилищное хозяйство» объяснили БЕЛТА, почему многие минчане увидели в жировках за декабрь 2021 года значительный рост...
 
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