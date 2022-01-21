﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ Минска нашла водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

21.01.2022 19:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция нашла водителя, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инспекторы отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома установили виновника дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20 января около 9.00 на улице Заславской. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия", - рассказали в Госавтоинспекции.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя иномарки. Им оказался мужчина 1959 года рождения. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на освидетельствование, при проведении которого в его организме выявлено 2,69 промилле алкоголя.

"Виновник ДТП отрицает правонарушение, однако имеются доказательства его причастности к этой дорожной аварии", - подчеркнули в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину и скрылся с места происшествия.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЖКХ Минска объяснили, почему оплата за отопление резко выросла в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by