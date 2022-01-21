Магнитные бури ожидаются в конце января. Будьте осторожны!

Источник материала: ОНТ

График магнитных бурь на январь опубликовал omsk.mk.ru .

Вот в каких числах января 2022 года ожидаются магнитные бури:

23-25 числа – 3 балла;

26-28 числа – 2 балла;

29-31 числа – 1 балл.

С 23 по 26 января метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. А 28 и 29 января снова прогнозируются вспышки на Солнце, значит 30-31 января следует ожидать новых магнитных бурь.

Как правило, пожилые люди с хроническими болезнями первыми ощущают на себе признаки магнитных бурь.

Какие проблемы со здоровьем могут вызвать магнитные бури?

тахикардия, учащение сердцебиения;

скачки артериального давления;

обострение хронических заболеваний;

головные боли;

сонливость днем, ночью – бессонница;

рассеянность, усталость, раздражительность;

психические расстройства.

Что делать во время магнитной бури?

Больше двигайтесь – ходите пешком, занимайтесь гимнастикой, плавайте.

Откажитесь от алкоголя и кофе.

Старайтесь высыпаться – укладывайтесь до полуночи.

Постарайтесь питаться здоровой пищей – не употребляйте чрезмерно жирную, жареную пищу, пейте больше воды.

Будьте предельно внимательны за рулем! По возможности откажитесь от дальних поездок.

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