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Магнитные бури ожидаются в конце января. Будьте осторожны!

21.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Магнитные бури ожидаются в конце января. Будьте осторожны!

График магнитных бурь на январь опубликовал omsk.mk.ru.

Вот в каких числах января 2022 года ожидаются магнитные бури: 

  • 23-25 числа – 3 балла;
  • 26-28 числа – 2 балла;
  • 29-31 числа – 1 балл. 

С 23 по 26 января метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. А 28 и 29 января снова прогнозируются вспышки на Солнце, значит 30-31 января следует ожидать новых магнитных бурь.

Как правило, пожилые люди с хроническими болезнями первыми ощущают на себе признаки магнитных бурь.

Какие проблемы со здоровьем могут вызвать магнитные бури?

  • тахикардия, учащение сердцебиения;
  • скачки артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний;
  • головные боли;
  • сонливость днем, ночью – бессонница;
  • рассеянность, усталость, раздражительность;
  • психические расстройства.

Что делать во время магнитной бури?

  • Больше двигайтесь – ходите пешком, занимайтесь гимнастикой, плавайте.
  • Откажитесь от алкоголя и кофе.
  • Старайтесь высыпаться – укладывайтесь до полуночи.
  • Постарайтесь питаться здоровой пищей – не употребляйте чрезмерно жирную, жареную пищу, пейте больше воды.
  • Будьте предельно внимательны за рулем! По возможности откажитесь от дальних поездок.

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График магнитных бурь на январь опубликовал omsk.mk.ru. Вот в каких числах января 2022 года ожидаются магнитные бури:  23-25 числа – 3 балла; 26-28 числа – 2 балла; 29-31 числа – 1...
 
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