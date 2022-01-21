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Магнитные бури ожидаются в конце января. Будьте осторожны!
Источник материала: ОНТ
График магнитных бурь на январь опубликовал
Вот в каких числах января 2022 года ожидаются магнитные бури:
С 23 по 26 января метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. А 28 и 29 января снова прогнозируются вспышки на Солнце, значит 30-31 января следует ожидать новых магнитных бурь.
Как правило, пожилые люди с хроническими болезнями первыми ощущают на себе признаки магнитных бурь.
Какие проблемы со здоровьем могут вызвать магнитные бури?
Что делать во время магнитной бури?
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График магнитных бурь на январь опубликовал omsk.mk.ru. Вот в каких числах января 2022 года ожидаются магнитные бури: 23-25 числа – 3 балла; 26-28 числа – 2 балла; 29-31 числа – 1...
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