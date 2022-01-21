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Собака станцевала странный танец с лопатой и заставила всех хохотать до слез! Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

21.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака станцевала странный танец с лопатой и заставила всех хохотать до слез! Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

Веселое видео опубликовал ridus.ru.

В ролике собака захотела устроить танцы с лопатой – она взяла в зубы черенок и начала кружиться. Танец получился странным, но очень забавным.


Видео собрало более 2 млн просмотров и почти 10 тыс. комментариев.

Фото: Pixabay.com

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Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака захотела устроить танцы с лопатой – она взяла в зубы черенок и начала кружиться. Танец получился странным, но очень...
 
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