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Минобороны: проводится расследование из-за вынужденной посадки вертолета
Источник материала: БелТА
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку.
Экипаж не пострадал. Проводится расследование.-0-
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В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную...
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