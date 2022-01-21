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Минобороны: проводится расследование из-за вынужденной посадки вертолета

21.01.2022 22:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку.

Экипаж не пострадал. Проводится расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную...
 
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