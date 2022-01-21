Черная пятница на рынке криптовалют: биткоин потерял за раз почти $4800

Источник материала: Myfin

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Фото: Myfin.by

Биткоин всего за одни пятничные торги потерял около $4800, а его цена опустилась ниже $40 тыс. Это минимум с майского падения прошлого года, тогда, напомним, биткоин дешевел до $35 тысяч. Эксперты связывают падение с рядом новостных событий. В четверг, 20 января Банк России выпустил для общественных обсуждений доклад, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

Кроме того, в тот же день одна из крупнейших бирж Crypto.com подтвердила взлом и утечку данных 400 пользовательских учётных записей. Общая сумма потерь клиентов превысила $15 млн.

Таким образом биткоин продолжает дешеветь с ноября прошлого года, потеряв от максимума в $66 тыс более 40% стоимости.