Чебуреки – такие сочные, что из мясной начинки вытекает сок! Вот быстрый и абсолютно рабочий рецепт!

Источник материала: ОНТ

Простым рецептом аппетитнейших чебуреков поделились в инстаграм-аккаунте vkusno__poest . Чебуреки получаются хрустящие с сочной начинкой – просто объедение!

Как готовить: 2 ст. л. растительного масла, щепотку соли, 250 г муки и 100 мл кипятка смешайте, замесите тесто, прикройте пленкой, поставьте в темное место на 30 мин.

Приготовьте начинку. 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 50 г любой зелени мелко порежьте. Смешайте с 300 г любого фарша. Добавьте 1/2 ст. ложки сухой паприки, соль, перец по вкусу. Все хорошенько перемешайте.

Тесто скатайте в «колбаску», разрежьте на равные части, сформируйте лепешки и положите внутрь начинку. Склейте края и выкладывайте чебуреки в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте с двух сторон, подавайте со сметаной и зеленью.

Секреты приготовления:

Чем жирнее фарш, тем сочнее будут чебуреки.

Для того, чтобы края теста лучше скрепились, смажьте их желтком.

Чебуреки можно запекать в духовке 15 мин. при 200С.

Обязательно дайте «отдохнуть» только что приготовленным чебурекам, чтобы не обжечься во время еды.

Фото с сайта edimdoma.ru

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