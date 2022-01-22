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Чебуреки – такие сочные, что из мясной начинки вытекает сок! Вот быстрый и абсолютно рабочий рецепт!

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чебуреки – такие сочные, что из мясной начинки вытекает сок! Вот быстрый и абсолютно рабочий рецепт!

Простым рецептом аппетитнейших чебуреков поделились в инстаграм-аккаунте vkusno__poest. Чебуреки получаются хрустящие с сочной начинкой – просто объедение!

Как готовить: 2 ст. л. растительного масла, щепотку соли, 250 г муки и 100 мл кипятка смешайте, замесите тесто, прикройте пленкой, поставьте в темное место на 30 мин.

Приготовьте начинку. 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 50 г любой зелени мелко порежьте. Смешайте с 300 г любого фарша. Добавьте 1/2 ст. ложки сухой паприки, соль, перец по вкусу. Все хорошенько перемешайте.

Тесто скатайте в «колбаску», разрежьте на равные части, сформируйте лепешки и положите внутрь начинку. Склейте края и выкладывайте чебуреки в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарьте с двух сторон, подавайте со сметаной и зеленью.

Секреты приготовления:

  • Чем жирнее фарш, тем сочнее будут чебуреки.
  • Для того, чтобы края теста лучше скрепились, смажьте их желтком.
  • Чебуреки можно запекать в духовке 15 мин. при 200С.
  • Обязательно дайте «отдохнуть» только что приготовленным чебурекам, чтобы не обжечься во время еды.

Фото с сайта edimdoma.ru

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Простым рецептом аппетитнейших чебуреков поделились в инстаграм-аккаунте vkusno__poest. Чебуреки получаются хрустящие с сочной начинкой – просто объедение! Как...
 
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