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Головченко и Мишустин поговорили по телефону

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко и Мишустин поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Во время разговора был затронут широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, в том числе в контексте реализации интеграционного сотрудничества.

Практические вопросы реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи президентов Беларуси и России 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, премьеры предметно обсудили.

Главы правительств двух государств подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства.

Фото: архив БЕЛТА

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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе...
 
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