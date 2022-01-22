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Захарова упрекнула Блинкена в том, что Запад обсуждает без Беларуси ее внутренние вопросы
Источник материала: ОНТ
Мария Захарова в своем
Кроме того, она отметила, что половина времени саммита G7 посвящена вопросам, которые не входят в их компетенцию. Страны не приглашали «семерку» решать их вопросы, «но ничего – обсуждают».
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