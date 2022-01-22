Захарова упрекнула Блинкена в том, что Запад обсуждает без Беларуси ее внутренние вопросы

Источник материала: ОНТ

Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Энтони Блинкена о том, что ситуацию в Украине нельзя обсуждать без Украины, претензии НАТО – без представителей альянса, а Европу – без представителей Европы.

Кроме того, она отметила, что половина времени саммита G7 посвящена вопросам, которые не входят в их компетенцию. Страны не приглашали «семерку» решать их вопросы, «но ничего – обсуждают».

Фото: mid.ru

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