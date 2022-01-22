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Минобороны сообщило о вынужденной посадке вертолета Ми-24

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны сообщило о вынужденной посадке вертолета Ми-24

Экипаж вертолета Ми-24 в ходе выполнения плановых полетов выявил неполадки в работе силового агрегата борта, сообщили в Минобороны.

Экипаж решил совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку. 

Из экипажа никто не пострадал. Проводится расследование.

Фото: архив БЕЛТА

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Экипаж вертолета Ми-24 в ходе выполнения плановых полетов выявил неполадки в работе силового агрегата борта, сообщили в Минобороны. Экипаж решил совершить...
 
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