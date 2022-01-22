|
Минобороны сообщило о вынужденной посадке вертолета Ми-24
Источник материала: ОНТ
Экипаж вертолета Ми-24 в ходе выполнения плановых полетов выявил неполадки в работе силового агрегата борта,
Экипаж решил совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку.
Из экипажа никто не пострадал. Проводится расследование.
Фото: архив БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж вертолета Ми-24 в ходе выполнения плановых полетов выявил неполадки в работе силового агрегата борта, сообщили в Минобороны. Экипаж решил совершить...
|
Архив (Разное)