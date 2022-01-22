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Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых
Источник материала: ОНТ
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала
По ее словам, в заведении насыщенная программа по реабилитации пожилых, «больше для отдыха», есть танцы и библиотека. Лидии Федосеевой-Шукшиной уже принесли книги, которые она просила.
Кроме того, она призналась, что сейчас у нее такая жизненная ситуация, что сложно дома ухаживать за матерью.
Также она отметила, что свое решение не собирается обсуждать с сестрами Марией и Анастасией, а сколько мать пробудет в пансионате, зависит от желания самой Лидии Николаевны.
Фото с сайта
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Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала «Собеседнику», что поместила 83-летнюю мать в пансионат для пожилых. По ее словам, в заведении насыщенная...
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