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Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала «Собеседнику», что поместила 83-летнюю мать в пансионат для пожилых.

По ее словам, в заведении насыщенная программа по реабилитации пожилых, «больше для отдыха», есть танцы и библиотека. Лидии Федосеевой-Шукшиной уже принесли книги, которые она просила.

Кроме того, она призналась, что сейчас у нее такая жизненная ситуация, что сложно дома ухаживать за матерью.

Также она отметила, что свое решение не собирается обсуждать с сестрами Марией и Анастасией, а сколько мать пробудет в пансионате, зависит от желания самой Лидии Николаевны.

Фото с сайта kino-teatr.ru / кадр из фильма «Линия Марты» (2014)

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Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала «Собеседнику», что поместила 83-летнюю мать в пансионат для пожилых. По ее словам, в заведении насыщенная...
 
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