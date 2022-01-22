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Кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Только посмотрите на его реакцию – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовал
В ролике кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Не понятно, зачем она это сделала – наверное, что-то не понравилось. А кот, возможно, уже привык к таким нападениям – его реакция впечатляет.
Пользователей соцсетей развеселила истеричная кошка.
Фото:
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Кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Только посмотрите на его реакцию – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Не понятно, зачем она это сделала – наверное, что-то не понравилось. А кот,...
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