Кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Только посмотрите на его реакцию – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка затеяла драку с мирно спящим котом. Не понятно, зачем она это сделала – наверное, что-то не понравилось. А кот, возможно, уже привык к таким нападениям – его реакция впечатляет.





Пользователей соцсетей развеселила истеричная кошка.

Фото: depositphotos.com

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