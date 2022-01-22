﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка. Алимбекова пришла 7-я

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка. Алимбекова пришла 7-я

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась женская индивидуальная гонка.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Динара Алимбекова. Белоруска допустила три ошибки на первых огневых рубежах, но затем стреляла чисто и в итоговом протоколе оказалась на 7-й позиции. А вот Анна Сола ошибалась больше и стала только 38-й. Еще три белоруски расположились во второй половине списка. Победу в индивидуальной гонке одержала Жюстин Бреза-Буше из Франции. Она допустила лишь одну ошибку на огневых рубежах. Второй стала еще одна француженка Жюли Симон, третья – шведка Мона Брорссон. А малый хрустальный глобус в этой дисциплине выиграла Маркета Давидова из Чехии, которая сегодня показала 6-й результат.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась женская индивидуальная гонка. Лучший результат среди наших спортсменок показала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Черная пятница на рынке криптовалют: биткоин потерял за раз почти $4800
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by