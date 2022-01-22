В Антхольце на этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка. Алимбекова пришла 7-я

Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась женская индивидуальная гонка.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Динара Алимбекова. Белоруска допустила три ошибки на первых огневых рубежах, но затем стреляла чисто и в итоговом протоколе оказалась на 7-й позиции. А вот Анна Сола ошибалась больше и стала только 38-й. Еще три белоруски расположились во второй половине списка. Победу в индивидуальной гонке одержала Жюстин Бреза-Буше из Франции. Она допустила лишь одну ошибку на огневых рубежах. Второй стала еще одна француженка Жюли Симон, третья – шведка Мона Брорссон. А малый хрустальный глобус в этой дисциплине выиграла Маркета Давидова из Чехии, которая сегодня показала 6-й результат.

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