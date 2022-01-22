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Леонида Куравлёва перевели в хоспис

22.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонида Куравлёва перевели в хоспис

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис с диагнозом «деменция смешанного типа», пишет iz.ru.

Состояние артиста оценивается как средней тяжести. У него выявили цереброваскулярную болезнь.

Ранее мы писали, что Леонид Куравлев попал в больницу с пневмонией. Тесты на COVID-19 у него были отрицательные.

Фото с сайта kino-teatr.ru

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Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис с диагнозом «деменция смешанного типа», пишет iz.ru....
 
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