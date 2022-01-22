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Леонида Куравлёва перевели в хоспис
Источник материала: ОНТ
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис с диагнозом «деменция смешанного типа», пишет
Состояние артиста оценивается как средней тяжести. У него выявили цереброваскулярную болезнь.
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Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис с диагнозом «деменция смешанного типа», пишет iz.ru....
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