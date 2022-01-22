Как хрупкая девушка смогла спасти взрослого мужчину, провалившегося под лед? Подробности истории с Немиги

Источник материала: ОНТ

Видео спасательной операции, которая развернулась в центре Минска на минувших выходных, уже облетело всю страну. На Немиге средь бела дня человек провалился под хрупкий лед. Жизнь мужчине спасла не менее хрупкая девушка, которая прогуливалась неподалеку. Наши репортеры отыскали всех участников события.





В таких ситуациях обычно говорят «Бог послал» – Елена оказалась именно в том месте и в то время, когда она и только она смогла вытащить человека буквально с того света. Да, там были еще люди, но они не осмелились ступить на тонкий лед. А что, если бы кто-нибудь из них все же решился? Где гарантии того, что под кем-нибудь из этих парней, которые куда тяжелее хрупкой девочки, тоже не проломился бы лед?

Лена не размышляла ни секунды. Пока бежала, мозг уже выдал план действий: руки на автопилоте снимали куртку, глаза рыскали по сторонам в поисках палки, а тело по-пластунски направлялось к самой кромке. Жизнь мужчины висела на волоске, а точнее на рукаве той самой куртки.

Елена Ялошевская: «Начала тащить, но проблема была в том, что я не могу ни за что взяться, нету точки опоры, и под ним тоже. Он немного поднимался, но снова падал, потому что лед под ним трескался, где он облокачивался».

Девушка тащила изо всех сил, но лед ломался снова и снова. Драгоценные секунды ускользали одна за другой. Но время, признается, будто застыло, давая фору для еще какой-нибудь идеи... И вдруг она услышала чей-то голос.

Елена Ялошевская: «Мне мужчина сзади крикнул "держи палку". Я уже взяла эту палку, мужчину за руку и начала тянуть».

Также случайно, как и отважная студентка 2-го курса, тонущего человека заметил Сергей. Помнит, как девушка рванула к проруби первой.

Сергей Деренько: «Она уже, обгоняя нас, по мосту бежала. Я уже на мосту на ходу вызвал МЧС и тоже побежал сюда. Присмотрел палку и потихоньку начал к ней ползти, услышал треск льда».

Лед был хрупким, и неудивительно, почему многие растерялись и не знали, как поступить. Очевидцы, среди которых были в том числе жена и дочка Сергея, стали мастерить из шарфов канат.

Выходить всем вместе на лед было рискованно. Очевидцы выстроились в цепь и не спеша вытащили всех участников спасательной операции.

Елена Ялошевская: «Мне не было ни холодно, ничего, я даже не обращала внимания на то, что происходит сзади. О страхе мысли не возникло, я понимала, что этому человеку сейчас хуже. Наверное, я даже не осознавала, что со мной может произойти».

Мужчина, у которого в мгновение весь мир ушел из-под ног, оказался 52-летним гражданином Иордании. Он решил срезать дорогу к Острову Мужества и скорби по льду. Думал, выдержит, но в итоге чуть не лишился жизни. Его увезли в больницу с общим переохлаждением. А его спасители лишь скромно улыбнулись – с верой в то, что так поступил бы каждый.

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