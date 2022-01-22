Беларусь пригласит международных наблюдателей для работы на референдуме

Источник материала: ОНТ

Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Напомним, референдум по изменению Конституции пройдет 27 февраля.





В повестке дня – 15 организационных вопросов. В том числе календарный план. Сейчас завершается выдвижение кандидатов в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования. Не позднее 6-го – составы участковых комиссий. Беларусь позовет международных наблюдателей для работы на референдуме.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов: «Мы принимаем соответствующее постановление. В том числе по приглашению международных наблюдателей. У Беларуси официальные обязательства по приглашению наблюдателей есть только перед странами СНГ. Есть постановление, где это указано. Вели разговор, что будет представительство ШОС, где Беларусь имеет статус наблюдателя. И так будут определенные эксперты».

Вопрос, на который предстоит ответить гражданам нашей страны: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Новая предлагаемая редакция Основного закона прошла широкое общественное обсуждение. Изменения и дополнения предлагали не только специалисты различных профилей, возможность озвучить свои предложения была у каждого. В Центр правовой информации поступило более 9 тысяч отзывов. Случай в мировой практике во многом уникальный, на суд граждан будет представлен действительно народный проект Конституции.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Мы переходим на этап укрепления суверенитета нашей страны. Хотелось бы, чтобы все поняли, нам отступать некуда. За нами Беларусь. Просто прийти проголосовать, своими руками создать будущее нашей страны».

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Важность этого всенародного голосования в том, что оно поставит точку в потугах и попытках беглых наших соотечественников представить себя какими-то лидерами. Юридически для коллективного Запада их потуги окажутся ничтожными, потому что прошла электоральная кампания республиканского уровня».

На изучение итогового проекта время еще есть – чуть больше месяца. Законом предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнется 22 февраля. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Подписывайтесь на нас в Telegram