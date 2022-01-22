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Беларусь пригласит международных наблюдателей для работы на референдуме
Источник материала: ОНТ
Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Напомним, референдум по изменению Конституции пройдет 27 февраля.
В повестке дня – 15 организационных вопросов. В том числе календарный план. Сейчас завершается выдвижение кандидатов в составы территориальных комиссий, не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования. Не позднее 6-го – составы участковых комиссий. Беларусь позовет международных наблюдателей для работы на референдуме.
Вопрос, на который предстоит ответить гражданам нашей страны: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Новая предлагаемая редакция Основного закона прошла широкое общественное обсуждение. Изменения и дополнения предлагали не только специалисты различных профилей, возможность озвучить свои предложения была у каждого. В Центр правовой информации поступило более 9 тысяч отзывов. Случай в мировой практике во многом уникальный, на суд граждан будет представлен действительно народный проект Конституции.
На изучение итогового проекта время еще есть – чуть больше месяца. Законом предусмотрено и досрочное голосование. Оно начнется 22 февраля. Решение, которое белорусы примут на референдуме, обязательное и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Обсудить правовые и организационные вопросы. Центризбирком провел первое заседание по конституционному референдуму. Напомним, референдум по изменению...
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