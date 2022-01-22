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Большой театр возобновляет зарубежные гастроли. Над чем работают сейчас артисты?
Источник материала: ОНТ
Большой возобновляет зарубежные гастроли. После затяжного антракта. Оркестр и балетная труппа отправятся в Оман, где под сводами Королевской оперы Маската представят хореографическую легенду «Анастасия». И если история княгини Слуцкой и Копыльской мировому зрителю почти неизвестна, то сюжет «Спящей красавицы» знают практически все. И любят. В главном театре страны сегодня работают над первой постановкой этого года.
Без чего не проходит ни один день в Большом? Урок классики. От па-де-де до Петипа. Маэстро первым в XIX веке «разбудил» «Спящую красавицу». Эффектно, но нет пределов совершенству. За новую редакцию шедевра берется тоже «эпоха» в движениях.
Всем хватит партий, сольных и эпизодических ролей. «На ногах» – даже миманс и воспитанники хореоколледжа. Самый «густонаселенный» спектакль. 340 костюмов «с нуля». Вручную украшают по эскизам мэтра высокого стиля Вячеслава Окунева.
Один из участков швейного цеха в шутку прозвали «зефирной фабрикой». Каждая балетная пачка уникальна. Две сотни заказано к премьере в двух действиях с эпилогом и прологом. В театре мягкие декорации – «сказка». Опять же – как Окунев прописал.
Все сотрудники живописного цеха читали если не либретто Петипа, то сказку Перро. И в Большом это будет пятая версия сценической истории о заснувшей на век принцессе. Вальс цветов, танец нереид... Пока не случится «поцелуй любви» – балет-феерия.
«Спящая» – символ благополучия любого театра и заявка на высший класс. Не пройдет и ста лет, как во «дворце» снова соберутся гости. Сказка станет былью в Большом в конце марта. Первыми из кулис на сцену выйдут... А тут пока «занавес».
В кулуарах говорят, составы уже сформированы. Приоткроют завесу по прилете труппы с оманских гастролей. Это будет в феврале. Тогда же в репетиционный зал войдет маэстро. И передаст звездам «искусства на кончиках пальцев» па от Петипа, Елизарьева.
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Большой возобновляет зарубежные гастроли. После затяжного антракта. Оркестр и балетная труппа отправятся в Оман, где под сводами Королевской оперы Маската...
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