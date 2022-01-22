Большой театр возобновляет зарубежные гастроли. Над чем работают сейчас артисты?

Источник материала: ОНТ

Большой возобновляет зарубежные гастроли. После затяжного антракта. Оркестр и балетная труппа отправятся в Оман, где под сводами Королевской оперы Маската представят хореографическую легенду «Анастасия». И если история княгини Слуцкой и Копыльской мировому зрителю почти неизвестна, то сюжет «Спящей красавицы» знают практически все. И любят. В главном театре страны сегодня работают над первой постановкой этого года.





Без чего не проходит ни один день в Большом? Урок классики. От па-де-де до Петипа. Маэстро первым в XIX веке «разбудил» «Спящую красавицу». Эффектно, но нет пределов совершенству. За новую редакцию шедевра берется тоже «эпоха» в движениях.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Я высоко ценю творчество Петипа как создателя русского балета, автора уникальной классической хореографии. Поэтому все лучшее ждите! Мое участие, конечно, раскрою некоторые купюры, которые существуют. К этому спектаклю можно, с одной стороны, относиться, как к антиквариату. А с другой – как к какой-то сердечной, доброй истории, в которой есть очень положительные образы. И где всем правит великий композитор Чайковский».

Всем хватит партий, сольных и эпизодических ролей. «На ногах» – даже миманс и воспитанники хореоколледжа. Самый «густонаселенный» спектакль. 340 костюмов «с нуля». Вручную украшают по эскизам мэтра высокого стиля Вячеслава Окунева.

Наталья Шипук, художник-модельер Большого театра Беларуси: «Созваниваемся по Skype или через WhatsApp списываемся, сбрасываем какие-то фотографии. Он вносит коррективы. Обсуждаем и доводим до идеального состояния. Очень "красочный" спектакль. Даже "Лебединое озеро" не настолько сложный по декору, чем "Спящая"».

Один из участков швейного цеха в шутку прозвали «зефирной фабрикой». Каждая балетная пачка уникальна. Две сотни заказано к премьере в двух действиях с эпилогом и прологом. В театре мягкие декорации – «сказка». Опять же – как Окунев прописал.

Дмитрий Буглак, художник-декоратор Большого театра Беларуси: «Працуем зараз над другой карцінай. То бок, гэта дзе прынц Дэзірэ (здаецца, яго так завуць), палюе і думае, разважае аб сваёй дзяўчыне. З’яўляецца дух Аўроры. Даволі маляўнічы. Важна перадаць казачную атмасферу, чароўнасць».

Все сотрудники живописного цеха читали если не либретто Петипа, то сказку Перро. И в Большом это будет пятая версия сценической истории о заснувшей на век принцессе. Вальс цветов, танец нереид... Пока не случится «поцелуй любви» – балет-феерия.

«Спящая» – символ благополучия любого театра и заявка на высший класс. Не пройдет и ста лет, как во «дворце» снова соберутся гости. Сказка станет былью в Большом в конце марта. Первыми из кулис на сцену выйдут... А тут пока «занавес».

В кулуарах говорят, составы уже сформированы. Приоткроют завесу по прилете труппы с оманских гастролей. Это будет в феврале. Тогда же в репетиционный зал войдет маэстро. И передаст звездам «искусства на кончиках пальцев» па от Петипа, Елизарьева.

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