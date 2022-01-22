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ГАИ на выходных усилит контроль на дорогах

22.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ на выходных усилит контроль на дорогах

Из-за погоды сложной остается ситуация на белорусских дорогах. Госавтоинспекция работает на предупреждение аварий. В Минске на опасных участках дорог дежурят инспекторы.

Статистика прошлого года неутешительна. Только в Минске с участием пешеходов произошло около 280 аварий. В каждом третьем случае виноваты пешеходы, среди них и те, кто выходил на проезжую часть в алкогольном опьянении. Жертвами ДТП стали 27 человек. Снегопады и гололедица в последние дни усложнили дорожную обстановку.

Также для стабилизации обстановки в выходные сотрудники ГАИ будут дежурить на магистрали М11, на дорогах в населенных пунктах. Контролировать водителей будут как патрульные автомобили, так и служебные без опознавательной символики. Уделят внимание стилю и скорости вождения, наличию зимних шин, перевозке детей.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за погоды сложной остается ситуация на белорусских дорогах. Госавтоинспекция работает на предупреждение аварий. В Минске на опасных участках дорог дежурят...
 
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