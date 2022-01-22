В Европе стоимость газа выросла в шесть раз, а в Украине не работает почти половина энергоблоков государственных ТЭС

Источник материала: ОНТ

В Европе продолжается и энергетический шторм. Стоимость газа в третьем квартале выросла в шесть раз.

Цифры приводятся в отчете Еврокомиссии. Отмечается, что удар ощутили и производства, и частный бизнес, и потребители. Для населения в столицах государств ЕС тарифы уже выросли почти наполовину. И Еврокомиссия отмечает, что улучшения ситуации ждать не стоит.

В Украине из-за рекордно высоких цен на газ останавливаются производства. На грани – хлебозаводы. Проблемы и с запасами угля. Из-за нехватки твердого топлива не работает почти половина энергоблоков государственных ТЭС.

Подписывайтесь на нас в Telegram