Великобритания раздумывает об увеличении воинского контингента на востоке Европы

Источник материала: ОНТ

Ситуация по всему периметру белорусской границы остается непростой. Неблизкий к нам Лондон раздумывает об увеличении своего воинского контингента на востоке Европы.

Дополнительные силы – несколько сотен военнослужащих – намерены отправить в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию. Такую ситуацию предполагают в правительстве Великобритании. Тем более, что государства – члены НАТО идею усиления присутствия альянса в восточноевропейских странах обсуждали на высоком уровне. Сейчас Великобритания в Эстонии командует батальоном альянса с численностью 1 200 человек.

На этой неделе в Украину направлены 30 военных инструкторов. Они будут обучать пользованию противотанковыми управляемыми ракетами. Наращивание сил и техники оправдывают якобы возможным нападением России на Украину. Хотя Москва не единожды заявляла, что таких целей нет.

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