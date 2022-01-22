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Великобритания раздумывает об увеличении воинского контингента на востоке Европы

22.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания раздумывает об увеличении воинского контингента на востоке Европы

Ситуация по всему периметру белорусской границы остается непростой. Неблизкий к нам Лондон раздумывает об увеличении своего воинского контингента на востоке Европы.

Дополнительные силы – несколько сотен военнослужащих – намерены отправить в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию. Такую ситуацию предполагают в правительстве Великобритании. Тем более, что государства – члены НАТО идею усиления присутствия альянса в восточноевропейских странах обсуждали на высоком уровне. Сейчас Великобритания в Эстонии командует батальоном альянса с численностью 1 200 человек. 

На этой неделе в Украину направлены 30 военных инструкторов. Они будут обучать пользованию противотанковыми управляемыми ракетами. Наращивание сил и техники оправдывают якобы возможным нападением России на Украину. Хотя Москва не единожды заявляла, что таких целей нет.

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Ситуация по всему периметру белорусской границы остается непростой. Неблизкий к нам Лондон раздумывает об увеличении своего воинского контингента на востоке...
 
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