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В Березовском районе два человека пострадали во время ремонта в полуподвальном помещении

22.01.2022 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время ремонта в полуподвальном помещении пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

21 января в 14.10 спасателям стало известно о госпитализации с термическими ожогами гражданки 1964 года рождения и мужчины 1968 года рождения, проживающих в агрогородке Первомайская.

Ожоги они получили дома из-за неосторожного обращения с огнем во время использования монтажной пены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 января в 14.10 спасателям стало известно о госпитализации с термическими ожогами гражданки 1964 года рождения и мужчины 1968 года рождения, проживающих в агрогородке...
 
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