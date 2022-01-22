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В Березовском районе два человека пострадали во время ремонта в полуподвальном помещении
Источник материала: БелТА
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе во время ремонта в полуподвальном помещении пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
21 января в 14.10 спасателям стало известно о госпитализации с термическими ожогами гражданки 1964 года рождения и мужчины 1968 года рождения, проживающих в агрогородке Первомайская.
Ожоги они получили дома из-за неосторожного обращения с огнем во время использования монтажной пены.-0-
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21 января в 14.10 спасателям стало известно о госпитализации с термическими ожогами гражданки 1964 года рождения и мужчины 1968 года рождения, проживающих в агрогородке...
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