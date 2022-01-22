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В Гомельской области на пожарах за сутки погибли три человека

22.01.2022 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за сутки на пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

21 января в 17.53 поступили сведения о пожаре в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома в агрогородке Нивы Жлобинского района. Жилье по ул.Молодежной принадлежит женщине 1950 года рождения. На пожаре обнаружены погибшие: сын хозяйки 1979 года рождения и его гость 1980 года рождения, неработавшие.

Сегодня в 0.41 стало известно о возгорании в жилом доме в деревне Ховхло Буда-Кошелевского района. До прибытия подразделений МЧС местные жители спасли жену хозяина. Женщина 1957 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализирована. На месте обнаружен погибший хозяин 1956 года рождения.

Обстоятельства происшествий и гибели людей выясняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 января в 17.53 поступили сведения о пожаре в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома в агрогородке Нивы Жлобинского района. Жилье по ул.Молодежной...
 
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