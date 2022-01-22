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Пожар в могилевской квартире привел к гибели мужчины
Источник материала: БелТА
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Могилеве привел к гибели мужчины, сообщили БЕЛТА в МЧС.
21 января в 14.17 в службу спасения от прохожих поступили сведения о пожаре на ул.Крупской. Как выяснилось, горела трехкомнатная квартира 72-летней пенсионерки. Хозяйку спасатели нашли в кресле в одной из комнат. Работники МЧС вывели женщину наружу, она не пострадала.
Сожителя хозяйки обнаружили на полу в комнате без сознания, его вынесли на лестничную клетку. Реанимационные мероприятия не помогли - мужчина погиб.
Повреждено имущество, закопчены стены. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась. Причина инцидента устанавливается.-0-
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21 января в 14.17 в службу спасения от прохожих поступили сведения о пожаре на ул.Крупской. Как выяснилось, горела трехкомнатная квартира 72-летней пенсионерки. Хозяйку...
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