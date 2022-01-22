Врач-инфекционист назвал симптомы омикрон-штамма

Источник материала: ОНТ

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы омикрон-штамма, передает его слова ТАСС.

Особенность «омикрона» в том, что он может проявляться даже одним симптомом и его легко спутать с другими заболеваниями.

Врач отметил, что если у вас есть насморк, болит голова и горло, есть осиплость и расстройство стула, то это 100% «омикрон».

Фото: depositphotos.com

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