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Врач-инфекционист назвал симптомы омикрон-штамма
Источник материала: ОНТ
Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы омикрон-штамма,
Особенность «омикрона» в том, что он может проявляться даже одним симптомом и его легко спутать с другими заболеваниями.
Врач отметил, что если у вас есть насморк, болит голова и горло, есть осиплость и расстройство стула, то это 100% «омикрон».
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Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы омикрон-штамма, передает его слова ТАСС. Особенность «омикрона» в том, что он может...
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