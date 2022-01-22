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Врач-инфекционист назвал симптомы омикрон-штамма

22.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач-инфекционист назвал симптомы омикрон-штамма

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы омикрон-штамма, передает его слова ТАСС.

Особенность «омикрона» в том, что он может проявляться даже одним симптомом и его легко спутать с другими заболеваниями.

Врач отметил, что если у вас есть насморк, болит голова и горло, есть осиплость и расстройство стула, то это 100% «омикрон».

Фото: depositphotos.com

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Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы омикрон-штамма, передает его слова ТАСС. Особенность «омикрона» в том, что он может...
 
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