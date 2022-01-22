Кто создает супермашины в Солигорске и где пекут 55 тонн хлебобулочных изделий в сутки? Смотрите новую серию проекта «Особенности национальной работы»

Источник материала: ОНТ

Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить. И на себе испытать все особенности национальной работы.

Ежесуточно на хлебозаводе №6 предприятия «Минскхлебпром» изготавливают 55 тонн хлебобулочных и около 4 тонн кондитерских изделий! Ароматные булочки, печенье, торты... Настоящий рай для сладкоежек! Однако телеведущий Дмитрий Терехов на хлебозавод приехал не просто так, а научиться печь настоящий белорусский каравай. Именно тот традиционный хлеб, с которым встречают гостей и отмечают свадьбы.

Для Анастасии Мачульской выходные выдались познавательными и в труде. Она отправилась в Солигорск. Ведь именно там, в Институте проблем ресурсосбережения создают оборудование для горнодобывающей промышленности. Настя не только вникла в процесс производства, но и чуть не отморозила пальцы в жидком азоте, когда помогала устанавливать деталь!

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