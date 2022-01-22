﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто создает супермашины в Солигорске и где пекут 55 тонн хлебобулочных изделий в сутки? Смотрите новую серию проекта «Особенности национальной работы»

22.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кто создает супермашины в Солигорске и где пекут 55 тонн хлебобулочных изделий в сутки? Смотрите новую серию проекта «Особенности национальной работы»

Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и обладательница приза зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь» Анастасия Мачульская решили это выяснить. И на себе испытать все особенности национальной работы.

Ежесуточно на хлебозаводе №6 предприятия «Минскхлебпром» изготавливают 55 тонн хлебобулочных и около 4 тонн кондитерских изделий! Ароматные булочки, печенье, торты... Настоящий рай для сладкоежек! Однако телеведущий Дмитрий Терехов на хлебозавод приехал не просто так, а научиться печь настоящий белорусский каравай. Именно тот традиционный хлеб, с которым встречают гостей и отмечают свадьбы.

Для Анастасии Мачульской выходные выдались познавательными и в труде. Она отправилась в Солигорск. Ведь именно там, в Институте проблем ресурсосбережения создают оборудование для горнодобывающей промышленности. Настя не только вникла в процесс производства, но и чуть не отморозила пальцы в жидком азоте, когда помогала устанавливать деталь!

Смотрите в видео:


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы задумывались когда-нибудь, какая из всего разнообразия профессий и работ в Беларуси самая сложная? А вот ведущий телеканала ОНТ Дмитрий Терехов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар в могилевской квартире привел к гибели мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by