Источник материала: ОНТ

Пилотный проект по автоматизации и цифровизации газовой отрасли! После масштабной модернизации в Могилевском районе открылась газонаполнительная станция.

Теперь баллоны, а их в области почти 140 тысяч, внесены в единую базу. Каждый чипирован и имеет свой паспорт. Это позволяет онлайн отслеживать движение, наполнение и целостность емкостей со сжиженным газом, а это безопасность как потребителей, так сотрудников. Контроль за работой станции – беспрерывный. Ежегодно она производит 20 тысяч тонн сжиженного газа.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Здесь внедряются современные технологии на всех стадиях. Это касается технологических процессов, оборудования. И это повышение надежности и безопасности. И второе направление – это автоматизация цифровых центров. Где повышается качество оказания услуг населению».

Внедрению современных технологий в энергосистему страны – большое внимание. Уже в этом году опыт могилевской газовой службы применят и в других регионах страны.

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