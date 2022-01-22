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После масштабной модернизации в Могилевском районе открылась газонаполнительная станция
Источник материала: ОНТ
Пилотный проект по автоматизации и цифровизации газовой отрасли! После масштабной модернизации в Могилевском районе открылась газонаполнительная станция.
Теперь баллоны, а их в области почти 140 тысяч, внесены в единую базу. Каждый чипирован и имеет свой паспорт. Это позволяет онлайн отслеживать движение, наполнение и целостность емкостей со сжиженным газом, а это безопасность как потребителей, так сотрудников. Контроль за работой станции – беспрерывный. Ежегодно она производит 20 тысяч тонн сжиженного газа.
Внедрению современных технологий в энергосистему страны – большое внимание. Уже в этом году опыт могилевской газовой службы применят и в других регионах страны.
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Пилотный проект по автоматизации и цифровизации газовой отрасли! После масштабной модернизации в Могилевском районе открылась газонаполнительная станция....
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