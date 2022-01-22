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Из-за кризиса отношений с Пекином литовский бизнес думает о выводе производств из страны
Источник материала: ОНТ
Противоположные отношения с Пекином у Вильнюса. Из-за кризиса отношений литовский бизнес думает о выводе производств из страны.
Предприниматели смотрят на площадки соседних стран. Так, один из самых крупных производителей торфяных удобрений продает в Китай 15% своей продукции и отказываться от этого рынка не планирует. Компания имеет несколько заводов в странах Евросоюза, но литовское производство намерены перевести в Латвию. Об аналогичных планах заявили на других фабриках и заводах. По данным китайской таможни, в декабре в Китай из Литвы поставлено товаров на три миллиона евро. А в сентябре сумма была 44 миллиона. Все это негативно отражается и в целом на экономике страны, и на отдельных предприятиях и людях.
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Противоположные отношения с Пекином у Вильнюса. Из-за кризиса отношений литовский бизнес думает о выводе производств из страны. Предприниматели смотрят на...
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