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Из-за кризиса отношений с Пекином литовский бизнес думает о выводе производств из страны

22.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за кризиса отношений с Пекином литовский бизнес думает о выводе производств из страны

Противоположные отношения с Пекином у Вильнюса. Из-за кризиса отношений литовский бизнес думает о выводе производств из страны. 

Предприниматели смотрят на площадки соседних стран. Так, один из самых крупных производителей торфяных удобрений продает в Китай 15% своей продукции и отказываться от этого рынка не планирует. Компания имеет несколько заводов в странах Евросоюза, но литовское производство намерены перевести в Латвию. Об аналогичных планах заявили на других фабриках и заводах. По данным китайской таможни, в декабре в Китай из Литвы поставлено товаров на три миллиона евро. А в сентябре сумма была 44 миллиона. Все это негативно отражается и в целом на экономике страны, и на отдельных предприятиях и людях. 

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Противоположные отношения с Пекином у Вильнюса. Из-за кризиса отношений литовский бизнес думает о выводе производств из страны.  Предприниматели смотрят на...
 
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